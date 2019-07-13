HABER

16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

Yalova Kuzey Kafkas Derneğince bu yıl 16'ncısı düzenlenen Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali gala gecesiyle sona erdi.

Yalova Kuzey Kafkas Derneği dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nden dans gruplarının katıldığı festivalin gala gecesi Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Gala gecesinde Yalova Kuzey Kafkas Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, festivale katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim etti.

Ardından yaklaşık 150 dansçının katıldığı festivalde ekipler, gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Festivali Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Rusya İstanbul Başkonsolos Vekili Aleksey Sverdink, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da takip etti.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Çorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördüÇorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü
Rusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdiRusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali gala gecesi Yalova

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

Siverek'te hortum! Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.