16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

Yalova Kuzey Kafkas Derneğince bu yıl 16'ncısı düzenlenen Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali gala gecesiyle sona erdi.

Yalova Kuzey Kafkas Derneği dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nden dans gruplarının katıldığı festivalin gala gecesi Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Gala gecesinde Yalova Kuzey Kafkas Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, festivale katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim etti.

Ardından yaklaşık 150 dansçının katıldığı festivalde ekipler, gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Festivali Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Rusya İstanbul Başkonsolos Vekili Aleksey Sverdink, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da takip etti.

