HABER

16 yaş Türkiye Tenis Şampiyonası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan tenis kompleksinde 08- 15 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası başladı.

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan tenis kompleksinde 08- 15 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 25 ilden, 41'i kız 100 sporcu katıldı. Turnuva boyunca oynanacak 120 maçla, yoğun temponun yaşanacağı kompleksin açılışında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir olarak genç nüfusu spora yönlendirmek için alt yapıya önem verdiklerini ve spor kenti olma konusunda hedeflerinin olduğunu ifade eden Şahin, Bunların yanı sıra çok genç bir nüfusumuz var. Şehrin spor altyapısını güçlendirip spor kenti olmak için bir iddiamız var. Spor dallarında gençleri geleceğe hazırlamalıyız. Bunun için altyapı ve fiziki şartlar çok önemlidir. Çocuklarımızı genetik kodlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. Büyükşehir olarak hükümetimizin ve Spor Toto teşkilatının verdiği destekle bu güzel tesisi şehrimize kazandırdık. Tesisin yapımıyla ilgili arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalıştılar. Uluslararası turnuvaya ev sahipliği edebilmemiz için asgari müşterekte buluşarak tesis sayımızı artırmamız gerekiyor. Milli tenisçileri, tenis severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. 2 bin 500 metrekare alana tenis kompleksi kurduklarını vurgulayan Başkan Şahin, komplekste; 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2'şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer aldığını sözlerine ekledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tenisçilere başarı dileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle tenis kompleksini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!
Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildiAnkara Marasim Sokak katliamında karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.