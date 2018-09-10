Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan tenis kompleksinde 08- 15 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 25 ilden, 41'i kız 100 sporcu katıldı. Turnuva boyunca oynanacak 120 maçla, yoğun temponun yaşanacağı kompleksin açılışında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir olarak genç nüfusu spora yönlendirmek için alt yapıya önem verdiklerini ve spor kenti olma konusunda hedeflerinin olduğunu ifade eden Şahin, Bunların yanı sıra çok genç bir nüfusumuz var. Şehrin spor altyapısını güçlendirip spor kenti olmak için bir iddiamız var. Spor dallarında gençleri geleceğe hazırlamalıyız. Bunun için altyapı ve fiziki şartlar çok önemlidir. Çocuklarımızı genetik kodlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. Büyükşehir olarak hükümetimizin ve Spor Toto teşkilatının verdiği destekle bu güzel tesisi şehrimize kazandırdık. Tesisin yapımıyla ilgili arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalıştılar. Uluslararası turnuvaya ev sahipliği edebilmemiz için asgari müşterekte buluşarak tesis sayımızı artırmamız gerekiyor. Milli tenisçileri, tenis severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. 2 bin 500 metrekare alana tenis kompleksi kurduklarını vurgulayan Başkan Şahin, komplekste; 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2'şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer aldığını sözlerine ekledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tenisçilere başarı dileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle tenis kompleksini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

