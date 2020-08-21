'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'

Times of Israel gazetesi, ülke genelinde şok dalgasına neden olan olayla ilgili tanık ifadelerine göre sarhoş olmuş bir kız çocuğunun saldırıya uğradığı otel odasında zanlıların sırayla tecavüzüne maruz kaldığını belirtti.

Saldırıya uğradığı kaydedilen mağdurun geçen hafta polise şikayette bulunmasının ardından 27 yaşındaki bir şüpheli çarşamba günü gözaltına alındı. Yine 27 yaşında başka bir zanlı da perşembe sabahı yakalanırken, polis yetkilileri daha fazla gözaltının beklendiğini ifade etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre güneydeki bir tatil beldesine bir arkadaşıyla birlikte giden kız çocuğu, orada arkadaşının tanıdığı başka kişilerle bir araya geldi.

Haaretz’e göre grupla birlikte içmeye giden kız çocuğu lavaboyu kullanmak için girdiği otel odasında saldırıya uğradı.

Olaya dair başka bir habere göreyse otel odasına götürüldüğü söylenen kız çocuğu burada sıraya girmiş erkelerin tecavüzüne uğrarken, bazı zanlılar bu olayı cep telefonuyla kaydetti. Yaşananları görüntülediği ileri sürülen bir zanlı, kız çocuğuyla “rızasıyla birlikte olduğunu” iddia etti.