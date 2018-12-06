16 yaşında öyle bir hayat yaşıyor ki...

İşte genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşen, istediği arabaya binen Belhasa'nın lüks yaşamı...

Sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu.

Rashed Saif Belhasa genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabayı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor.

Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.

Chanel 4'teki programda lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakkabılar.

Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde