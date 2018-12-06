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16 yaşında öyle bir hayat yaşıyor ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 16:02 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, lüks hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Bir televizyon kanalında yayınlanan programla hayatını gözler önüne seren Belhasa, her ne kadar 'gösterişi sevmiyorum' dese de arabalarından ayakkabılarına kadar gösterişin tam kalbinde yer alıyor.

İşte genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşen, istediği arabaya binen Belhasa'nın lüks yaşamı...

Dubai'de yaşayan internet fenomeni Rashed Saif Belhasa lüks hayatıyla gündemden düşmüyor.
Sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu.
Rashed Saif Belhasa genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabayı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor.
Dubaili inşaat devi Saif Ahmed Belhasa'nın 16 yaşındaki oğlu Rashed Saif Belhasa, lüks yaşantısını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Evinde kendine özel hayvanat bahçesi bile olan Belhasa, "gösterişi sevmiyorum" diyor.
Chanel 4'teki programda lüks yaşantısını gözler önüne seren Belhasa'nın en büyük tutkusu arabalar ve ayakkabılar.
Öyle ki ayakkabılarının tutarı 1 milyon doların üzerinde
Belhasa ayakkabıları için ayrı bir oda yaptırmak zorunda kalmış.
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dubai fenomen Rashed Saif Belhasa

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