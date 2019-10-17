16 yaşında testis kanserine yakalandı

16 yaşında testis kanserine yakalanmasının ardından bir testisi alınan Ahmet Oğuzhan, haftanın beş günü kemoterapi almaya devam ediyor.

İki ay önce kendine testis kanseri tanısı koyulan ve testislerinden biri alınan Oğuzhan’ın, hastalığının akciğer, karaciğer, böbrek üstü lenf bezlerine sıçradığı öğrenildi. Ameliyat sonrası haftanın beş günü Samsun’da kemoterapi gören Oğuzhan’ın, ağrıları dayanılmaz noktaya ulaştığında morfin kullandığı belirtildi.

Anne Çiğdem Aksoy, oğlunun hastalığını öğrendikten sonra işten ayrıldığını, yalnızca eşinin çalıştığını belirterek, “İki çocuğum var, kızım da İmam Hatip Lisesinde okuyor. Ben oğlumun yanındayım. Devlet tedavi masraflarını karşılıyor ama haftanın beş günü Samsun’da kalıyoruz, yol parası, konaklama, yeme içme derken maddi anlamda zorluk yaşıyoruz. Gücümüz oranında oğlumuza destek oluyoruz" dedi.

Hastalığı sebebiyle okula gidemeyen Oğuzhan, “Bu yıl hastalığım yüzünden okula gidemedim. Hastalanmamış olsaydım bu sene İmam Hatip Lisesinde 11. sınıfa başlayacaktım. Dışarı çıkamıyorum, sürekli evde oturmaktan sıkıldım, imkanım olsa derslerimden, arkadaşlarımdan ayrı kalmak istemezdim. Keşke evde eğitim imkanından yararlanarak bu hastalık sürecini daha iyi geçirmek isterim” diyerek yaşadığı süreçteki sıkıntılarından bahsetti.

Aile, yetkililer ve duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.

