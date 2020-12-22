HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 yaşındaki Ahmet, çıkan kavgada yaşıtları tarafından öldürüldü

16 yaşındaki Ahmet, çıkan kavgada yaşıtları tarafından öldürüldü

22.12.2020 23:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
16 yaşındaki Ahmet, çıkan kavgada yaşıtları tarafından öldürüldü

Karaman'da yolda tartıştığı yaşıtları M.Ü. ve A.A. tarafından bıçaklanan Ahmet Çınar (16), yaşamını yitirdi. M.Ü., A.A. ve olaya karıştığı öne sürülen aynı yaşlardaki 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Çınar ile sokakta karşılaştığı M.Ü., A.A. ve yanındaki 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ü. ve A.A bıçakla Çınar'a saldırdı. Sırtından 3 kere bıçaklanan Çınar, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çınar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

16-yasindaki-ahmet-cikan-kavgada-yasitlari-tarafindan-olduruldu_5374_dhaphoto5

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Polis, olayın ardından kaçan 4 kişi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Vali o yaş gruplarını işaret edip uyardıVali o yaş gruplarını işaret edip uyardı
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

AİHM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AİHM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Kocaeli Valisi: İlimizde koronavirüse en fazla yakalananlar 40 yaş altı grup

Vali o yaş gruplarını işaret edip uyardı

Mersin Valiliği'nden CHP Milletvekili Antmen'in 'adrese teslim ihale' iddialarına yalanlama

CHP'li vekilden 'adrese teslim ihale' iddiası! Valilik'ten açıklama

Aydın'da yürekleri ağza getiren kaza! Trenin sürüklediği otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıktı

Trenin sürüklediği otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıktı

Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek kurtarılamadı

Türkiye'den Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de 6 ay sürecek NAVTEX ilanı

Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi! Tam 6 ay sürecek

Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.