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16 yaşındaki anne, 9 aylık bebeğini satmak istediği iddiasıyla gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

ADANA'da 16 yaşındaki S.K.'nin bir parkta kucağındaki 9 aylık kız bebeğini çevreden geçenlere satmak istediği ileri sürülünce polis alarma geçti.  Olay, Seyhan İlçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan parkta meydana geldi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 16 yaşındaki S.K.'nin bir parkta kucağındaki 9 aylık kız bebeğini çevreden geçenlere satmak istediği ileri sürülünce polis alarma geçti.

Olay, Seyhan İlçesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, erkek arkadaşına kaçan S.K.'nin bu birliktelikten bir kızı oldu. Pişman olarak olan S.K., tekrar ailesinin yanına döndü. Dün akşam saatlerinde S.K. yanına aldığı 9 aylık bebeğiyle dışarı çıktı. Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.'nin burada çevredekilere "Satılık çocuk var" dediği ileri sürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Parka gelen sivil polisler kısa sürede, S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı. S.K. ise polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra kızını dünyaya getirdiğini ancak kızını satmak gibi bir niyetinin olmadığını ileri sürdü. S.K. ve kızı daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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