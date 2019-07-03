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16 yaşındaki annenin çocuğuna devlet sahip çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:00 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 16 yaşındaki Suriyeli kızın doğurduğu bebeğe devlet sahip çıktı.Edinilen bilgilere göre, eşinin Suriye’de olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Suriyeli Rahaf El Cesim, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

Adıyaman’da 16 yaşındaki Suriyeli kızın doğurduğu bebeğe devlet sahip çıktı.
Edinilen bilgilere göre, eşinin Suriye’de olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Suriyeli Rahaf El Cesim, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Henüz 16 yaşında olan Rahaf El Cesim, babasının da Suriye’de yaşadığını iddia ederek bebeğini sahiplenmedi. Kimsenin sahiplenmediği bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. 4 gün boyunca hastanenin Yeni Doğan Servisinde tedavi gören kız bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak kuruma bağlı Sevgi Evlerine götürüldü. Bebeğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Esra ismi verildi.

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