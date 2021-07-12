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16 yaşındaki Aysel'in hayatını kaybettiği kazada korkunç gerçek

12.07.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aysel Canpolat'a (16) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Ercan Karadağ'ın, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi.

16 yaşındaki Aysel'in hayatını kaybettiği kazada korkunç gerçek

Kaza, 10 Temmuz'da sabaha karşı Homeros Bulvarı'nda meydana geldi.

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İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan Karadağ yönetimindeki cip çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Canpolat yola savruldu, sürücü Karadağ ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, yardıma koşup, Canpolat'ı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat, yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından cipin plakası tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirlemesiyle, bu bölgede yoğunlaşan ekipler, cip sürücüsü Karadağ'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Karadağ'ın alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÇARPTI, KAÇTI

Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan Karadağ'ın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Karadağ'ın canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel Canpolat'a çarptığı ve durmadan yoluna devam etmesi de yer aldı. (DHA)

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KAZA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nasil yani ya ehliyetine el konulan kişi carpiyor ve öldürüyor ve serbest birakiliyor. bu nasil mantik nasil hakimlik.
Neyseki adli kontrol şartı diye mükemmel bir kanunumuz var : ((

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