16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi: 11 tutuklama (2)

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki R.G.’nin cinsel istismara uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin ardından yakalanan 5 şüpheli ile birlikte toplam 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Bu sırada adliye binasının önünde bekleyenler, polisin ön kapıya iki midibüs yanaştırması üzerine taşkınlık yaptı, araçların üzerine su şişesi ve meyve fırlattı. Polis bunun üzerine biber gazı ve TOMA ile su sıkarak kalabalığı uzaklaştırmak istedi. Ön kapıda arbede yaşanırken polis, tutuklanan 11 kişiyi binanın arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.

Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine bir Emniyet Müdür Yardımcısı halka seslenerek, "Suçlular cezaevine gönderildi, adliyede şu an kimse yok. Lütfen herkes evine dağılsın. Sizlerle beraber biz de burada görev yaptık, sizlerle beraber bizde bu konuyu takip ettik. Adliyemiz tutukladı. Adalete teslim oldular şu an" diyerek halkı sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar, polise destek verirken, daha sonra dağıldı.

