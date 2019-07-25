HABER

16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de komşusu olan 16 yaşındaki engelli çocuğu öldürüp, evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Küçükçekmece’de 29 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ün (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece’de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, katil zanlısı 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik’in ise üst kat komşuları olduğu anlatıldı.Olaydan kısa bir süre önce maktül Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesinin Çorlu’ya gittiği, maktülün ise evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannenin maktül Ahmet Yusuf Öz’ü komşusu Ferhat Çendik’e emanet ettiği yer aldı.’25 yerinden bıçaklanmış’İddianamede olayın yaşandığı gün saat 21.00 civarı Ferhat Çendik’in ilgilenmek için gittiği evde Ahmet Yusuf Öz’ü 25 yerinden bıçakladığı belirtildi.

Küçükçekmece’de komşusu olan 16 yaşındaki engelli çocuğu öldürüp, evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Küçükçekmece’de 29 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ün (16) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece’de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, katil zanlısı 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik’in ise üst kat komşuları olduğu anlatıldı.
Olaydan kısa bir süre önce maktül Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesinin Çorlu’ya gittiği, maktülün ise evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannenin maktül Ahmet Yusuf Öz’ü komşusu Ferhat Çendik’e emanet ettiği yer aldı.
’25 yerinden bıçaklanmış’
İddianamede olayın yaşandığı gün saat 21.00 civarı Ferhat Çendik’in ilgilenmek için gittiği evde Ahmet Yusuf Öz’ü 25 yerinden bıçakladığı belirtildi. İddianamede, sanık Çendik’in ayrıca evde hırsızlık gerçekleşmiş kanısı oluşması için eşyaları dağıttığı ve televizyon ile evde bulunan cep telefonunun çalarak sattığı anlatıldı. İddianamede, Ferhat Çendik’in ifadesine de yer verildi. Çendik’in maktule göz kulak olmak için eve gittiğini, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullanan Öz’ün, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu bu nedenle öldürdüğünü söylediği belirtildi.
İddianamede, Ferhat Çendik’in ‘çocuğu kasten öldürmek’, ‘gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘bıçak ile diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame onaylandı. Sanık Ferhat Çendik 6 Kasım 2019’da hakim karşısına çıkacak.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Uyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden anne hem ağladı hem ağlattıUyuşturucu bağımlısı oğlunu kaybeden anne hem ağladı hem ağlattı
2 kişinin öldüğü kazada Efe de kurtarılamadı2 kişinin öldüğü kazada Efe de kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.