16 yaşındaki çocuk 79 yaşındaki adamı döve döve öldürdü! Bir gün bekledi, fırsat kollayıp saldırdı

Mustafa Ergene adlı 79 yaşındaki adam, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle E.T.'yi uyardı. Ertesi gün ise çocuğun yumruklu saldırısına uğradı. Ergene 3 gün yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanamadı. E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE TARTIŞIP UZAKLAŞTILAR

Olay 7 Aralık Cumartesi günü Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte yürüyüş yapan Mustafa Ergene, o sırada çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Egemen T.'yi uyardı. Burada yaşanan tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı.

ERTESİ GÜN DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ

Bir gün sonra Mustafa Ergene'nin tek başına yürüyüş yaptığını gören Egemen T., yaşlı adama saldırdı. Yumrukla darbedilen Mustafa Ergene, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yoğun bakımda 3 gün kalan Mustafa Ergene, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır