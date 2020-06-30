HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 yaşındaki çocuk Aras Nehri’nde kayboldu! Çok sayıda ekip sevk edildi

16 yaşındaki çocuk Aras Nehri’nde kayboldu! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kağızman’da Aras Nehri’ne serinlemek için giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu. Gece geç saatlere kadar devam eden arama çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı.

16 yaşındaki çocuk Aras Nehri’nde kayboldu! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü mevkisinde serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan Azat Şafak, arama çalışmaları yeniden başladı. Kağızman'ın Denizgölü köyünde oturan Azat Şafak, serinlemek Aras Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Azat'ın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Gece saatlerinde de arama çalışmalarını sürdüren AFAD’a bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi Azat’ı bulamadı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah erken saatlerde yeniden başlayan arama çalışmaları devam ederken, Aras Nehri’nde kaybolan Azat Şafak’ı bulma çalışmalarına katılmak üzere Artvin dalgıç ekibi yola çıktı. Dalgıç ekibi Kağızman’a gelerek arama çalışmalarına katılacak.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Bu bölgelerde olanlar dikkat Bu bölgelerde olanlar dikkat
LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Çoklu baro teklifinde son dakika gelişmeleri! Bugün Meclis'e geliyor

Çoklu baro teklifi bugün Meclis'e geliyor

30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi listesi

Depremin ardından suyun kokusunda yaşanan değişim, köylüleri endişelendirdi

Depremden sonra oldu... Suyun kokusu değişti,vatandaş tedirgin

Meteoroloji'den yağış uyarısı! (30 Haziran yurtta hava durumu)

Bu bölgelerde olanlar dikkat

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'a ulaştı

Fatih Sondaj Gemisi Zonguldak'a ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.