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Tek kelimeyle vahşet! Arkadaşını başından ve göğsünden vurdu, yetmedi karnından bıçakladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 04:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateşi (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı.

Tek kelimeyle vahşet! Arkadaşını başından ve göğsünden vurdu, yetmedi karnından bıçakladı!

Olay, saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı.

Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine getirilerek, tedaviye alındı.

Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar emirhan ateşi silahlı saldırı

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