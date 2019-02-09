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16 yaşındaki çocuk evden kaçtı, PKK'ya katılması istendi, kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 22:47 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, evden kaçan ve yanına gittiği kişi tarafından iddiaya göre terör örgütü PKK kamplarına katılması istenen A.E.

16 yaşındaki çocuk evden kaçtı, PKK'ya katılması istendi, kurtarıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, evden kaçan ve yanına gittiği kişi tarafından iddiaya göre terör örgütü PKK kamplarına katılması istenen A.E. (16), polis tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Fatih Mahallesi'nde oturan A.E., iddiaya göre geçen çarşamba günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı ve sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin davetiyle Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa'da yanına gittiği kimliği belirsiz kişi, A.E.'ye terör örgütü PKK kamplarına katılma teklifinde bulundu. Bunun üzerine tedirgin olan ve korkan A.E., telefonla aradığı babası Bahri E.'den yardım istedi. Babası da oğluna 155 ihbar hattını arayıp, bulunduğu konumu vererek polisi bilgilendirmesini istedi. A.E., 155'i arayarak durumu polise anlatırken, babası da Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polisler, ihbarın ardından A.E.'yi adresini verdiği yerde buldu ve sosyal medyada tanıştığı kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan ve 1 gün emniyette tutulan A.E., kente çağırılan babasına teslim edildi.
'BENİM GİBİ HATA YAPANLAR POLİSE BAŞVURSUN'
Babasıyla birlikte evine dönen A.E. kaçtığı için pişman olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Şanlıurfa'da yanına gittiğim kişi bana dağa çıkma teklifinde bulundu. Konuşmasıyla beni ailemden koparmaya ve terör örgütüne katılmaya zorluyordu. Telefonla ulaştığım babamın yönlendirmesiyle polise gittim. Polisler beni bir gece misafir etti ve sonra babama teslim ettiler. Pişman oldum ve aileme kavuştuğum için mutluyum. Benim gibi hata yapanlar varsa polise başvursun ve ailesine kavuşsunlar."
'OĞLUMU DAĞA ÇIKARACAKLARDI'
Oğlunun terör örgütüne katılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen baba Bahri E. ise, "Oğlumun eline silah verip dağa çıkaracaklardı. Belki de canlı bomba olacaktı. Ben üstelik amcamı teröre şehit vermiş birisiyim. Oğlum arayınca hemen polise yönlendirdim, kendim de telefonla durumu anlattım. Sonuçta oğlum bulundu ve yeniden kavuştuk. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Benim oğlum gibi kandırılan çocuklara ve aileleri bu konuda duyarlı olsun ve teröristlere prim vermesinler" dedi.

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16 yaşındaki çocuk evden kaçtı, PKK'ya katılması istendi, kurtarıldı16 yaşındaki çocuk evden kaçtı, PKK'ya katılması istendi, kurtarıldı16 yaşındaki çocuk evden kaçtı, PKK'ya katılması istendi, kurtarıldı16 yaşındaki çocuk evden kaçtı, PKK'ya katılması istendi, kurtarıldı

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