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16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, O.K.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, O.K. (16) adlı erkek çocuğu, tartıştığı kız arkadaşı H.U.'nun (15) annesi S.U.'yu (36) bacağından bıçaklayarak, yaraladı. O.K., olay sonrası polise teslim oldu. Olay, dün gece, Fuat Paşa Mahallesi 1'inci Biga Sokak'ta meydana geldi. O.K., iddiaya göre, kız arkadaşı H.U. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra kız arkadaşının evine giren O.K., onun annesi S.U. ile de tartıştı. Bu sırada O.K., S.U.'yu bıçakla sol bacağından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan S.U., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan O.K., bir süre sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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