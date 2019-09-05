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16 yaşındaki çocuk motosiklet hırsızlığından tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Samsun’da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

16 yaşındaki çocuk motosiklet hırsızlığından tutuklandı

Samsun’da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’ya ait park halindeki motosiklet çalınmasının ardından terk edilmiş olarak bulundu. Polis parmak izi takibi sonucu hırsızlık olayını A.M.T.’nin (16) gerçekleştirdiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.M.T., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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