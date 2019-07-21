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16 yaşındaki çocuk sokakta yürüyen kadının telefonunu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 16 yaşındaki çocuk, adım adım takip ettiği bir kadının cep telefonunu alıp kaçtı.

16 yaşındaki çocuk sokakta yürüyen kadının telefonunu çaldı

Esenyurt’ta 16 yaşındaki çocuk, adım adım takip ettiği bir kadının cep telefonunu alıp kaçtı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çocuğun cep telefonunu çalma anı kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 2116. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde elleri poşetlerle yürüyen Yüksel E. isimli kadını takip etmeye başlayan U.K. (16), etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek kadının cep telefonunu çantasından alarak kaçmaya başladı. Yüksel E, hırsızın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Cep telefonu çalınan kadın, karakola giderek şikayetçi oldu. Sokak üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında kayıtlı olan bir güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının 16 yaşındaki U.K. olduğunu tespit etti. Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

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