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16 yaşındaki çocuk, 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, erkek çocukları arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada A.S.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, erkek çocukları arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada A.S. (16), bacağı ile karnından bıçaklanarak, yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde meydana geldi. Erkek çocukları arasında, iddiaya göre, 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. A.S. adlı çocuk, kavgada bacağından ve karnından bıçaklanarak, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, olay yerinden kaçarken, hafif yaralı A.S., sağlık görevlilerince ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

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