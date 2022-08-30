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  4. 16 yaşındaki çocuktan pes dedirten hareket! Elinde kuru sıkı silahla sokakları dolaştı

16 yaşındaki çocuktan pes dedirten hareket! Elinde kuru sıkı silahla sokakları dolaştı

30.08.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de meydana gelen olayda 16 yaşındaki gencin yaptığı hareket tepki topladı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde söz konusu kişi elinde silahla sokakta dolaştı. Gözaltına alınan V. görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ifade ederek kuru sıkı olduğu tespit edilen silahı da polise teslim etti.

16 yaşındaki çocuktan pes dedirten hareket! Elinde kuru sıkı silahla sokakları dolaştı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Tepecik’te yaşandı. 16 yaşındaki M.V. eline aldığı kuru sıkı silahla oynayarak sokaklarda dolaştı. Bir şahısın cep telefonu kamerasıyla yaşanan anları kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayı araştırmaya başladı.

SİLAHI POLİSE TESLİM ETTİ

M.V.’nin adresini tespit eden polis, gözaltına aldı. Gözaltına alınan V. görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ifade ederek kuru sıkı olduğu tespit edilen silahı da polise teslim etti. Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilen V.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece
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