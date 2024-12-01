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16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı! Nedeni pes dedirtti... Suç makinesi çıktı

01.12.2024 22:21
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksi gelmedi diye Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına silahlı saldırıda bulundu. Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı

16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı! Nedeni pes dedirtti... Suç makinesi çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi.

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20'DEN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara taksi
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