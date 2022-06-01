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  4. 16 yaşındaki çocuktan ustasına kurşun! Sürekli dövdüğü için öldürmüş

16 yaşındaki çocuktan ustasına kurşun! Sürekli dövdüğü için öldürmüş

01.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de meydana gelen olayda 16 yaşındaki F.K. adlı çocuk, yanında çıraklık yaptığı ustasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

16 yaşındaki çocuktan ustasına kurşun! Sürekli dövdüğü için öldürmüş

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Metin Altundağ’ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.

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SÜREKLİ DÖVDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

(DHA)

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Denizli
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