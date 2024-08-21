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  4. 16 yaşındaki Emir TikTok'tan paylaştığı fotoğraf sonrası döverek öldürüldü!

16 yaşındaki Emir TikTok'tan paylaştığı fotoğraf sonrası döverek öldürüldü!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.08.2024 09:45
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16 yaşındaki Emir Koçhan İstanbul Sarıyer’de ’Ayazağa kedileri geliyorum’ duvar yazısı önünde arkadaşları ile fotoğraf çekip TikTok'ta paylaştı. Emir Koçhan, bunun sonucunda yaşıtı bir grup tarafından ağır şekilde darp edildi. Ağır yaralanan Koçhan, apar topar kaldırıldığı hastanede hastanede hayatını kaybetti. Göz altına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

16 yaşındaki Emir TikTok'tan paylaştığı fotoğraf sonrası döverek öldürüldü!

Olay, Sarıyer Ayazağa’da 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Emir Koçhan arkadaşları ile birlikte ‘Ayazağa kedileri geliyor’ yazılı duvarın önünde fotoğraf çekti, sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımın altında yapılan yorumlar tartışma yarattı.

TİKTOK'TA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF SONRASI ÖLDÜRÜLDÜ!

İddiaya göre Koçhan, oyalın ardından arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi’ne gitti. Karşı tarafın durumu öğrenmesinin ardından olay yerine gitmesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kalabalık grup tarafından darp edilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koçhan’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, hayatını kaybetti.

Koçhan’ın cenazesinin Ayazağa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafınca gözaltına alınan 4 şüpheli polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemede tutuklu yargılanması sonucuna varıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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cinayet tiktok Sarıyer
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