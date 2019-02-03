16 yaşındaki Fatma'dan 2 gündür haber alınamıyor

Mehmet BULDU/İZNİK)(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, 2 gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan Fatma K. (16), geri dönmedi. Annesi Gülcan Ulutaş, kızının bulunması için polise başvurdu.
Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Anne, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum