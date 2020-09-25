HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 04:38 | Son Güncelleme

Adana’da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Adana’da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 31 SK 521 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı. Seyhan Devriye ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda otomobili Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde önünü keserek yakaladı.
Yakalanan sürücünün 16 yaşındaki olduğunu belirlendi. Sürücü M.B. polislere babası alkollü olduğu için aracı kendinin kullandığını söyledi. Baba Erdinç B. ile oğlu M.B’ye maske takmadıkları için toplam bin 800 TL ve trafik yönünden 5 bin 334 TL para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştüKorkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
Bir ilde flaş karar! Açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
Bir ilde flaş karar! Açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan genç hayatını kaybetti
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili açıklama
Bakanlık'tan 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili açıklama
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi
Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Marmara açıklarındaki artçı sarsıntı anı kamerada
Marmara açıklarındaki artçı sarsıntı anı kamerada
Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü
Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.