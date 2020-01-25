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16 yaşındaki genç enkazdan 17 saat sonra sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altından kalan 16 yaşındaki genç, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altından kalan 16 yaşındaki genç, 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle 2 binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında yıkılan 2 binanın enkazından 6 kişi kurtarıldı. Saat 14.00 sıralarında ise binalardan birinin enkazı altında kalan 16 yaşındaki gence ulaşıldı. İsmi öğrenilemeyen genç, beton parçalarının arasından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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