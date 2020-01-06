HABER
  4. 16 yaşındaki genç evde televizyon izlerken dehşeti yaşadı

16 yaşındaki genç evde televizyon izlerken dehşeti yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir araçtan pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı.

Esenyurt’ta bir araçtan pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı. Evde televizyon izleyen 16 yaşındaki genç, koluna isabet eden cam parçaları ve saçmalar ile yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Sema Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, sokaktan geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle bir eve doğru ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan mermi evin çocuk odasına isabet etti. O sırada odada televizyon izleyen 16 yaşındaki Halit A., cam parçalarının ve saçmaların isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı. Acı içinde kıvranan gencin sesini duyan ailesi hemen odaya koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Halit A., Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak ve evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Kaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybettiKaçak alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti
Adana’da trafik kazası: 3 yaralıAdana’da trafik kazası: 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil değil

6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Vicdansızlık! Eve giren bakıcı büyük şok yaşadı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.