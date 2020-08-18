16 yaşındaki genç günlerce oyun oynadı, hayatını kaybetti!

Oyun bağımlılığı günümüzde birçok hastalıktan daha tehlikeli. Özellikle 18 yaş altı gençlerde görülen bu sorun yüzünden gençler günlerce bilgisayarlarının veya oyun konsollarının başından ayrılmıyor. Sosyal hayatları ise tamamen tükeniyor. Haberimize konu olan Hindistanlı genç ise sosyal hayatı bir kenara dursun, oyun bağımlılığı yüzünden canından oldu.

GÜNLERCE OYUN OYNAYAN GENÇ ÖLDÜ

Gizmochina'da yer alan bir habere göre, Hindistan'da yaşayan 16 yaşındaki oyun bağımlısı bir genç, günlerce PUBG (PlayerUnknown's BattleGrounds) oyununun başından kalkmadı. Bu süre boyunca hiçbir şey yemeyen, su dahi içmeyen genç bunun bir sonucu olarak fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, hastaneye kaldırılan genci aşırı ishal nedeniyle acil ameliyata aldı. Ancak genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YEMEK YEMEYİ VE SU İÇMEYİ UNUTMUŞ

Doktorlar ise gencin dehidrasyon belirtileri gösterdiğini söyleyerek, ölüm nedeninin açlık ve susuzluk olduğunu belirtti. Anlaşıldığı kadarıyla PUBG oyununa dalan genç, hem öğünlerini hem de su içmeyi atladı ve şiddetli dehidrasyona yakalandı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bu ölümle sonuçlanan ilk oyun bağımlılığı vakası değil. Daha önce 25 yaşındaki bir adam, çok uzun süreler boyunca oyun oynadığı için beyin felci geçirip hayatını kaybetmişti. Tüm bu yaşananlar oyun bağımlılığının sonu ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunun en önemli işareti.

