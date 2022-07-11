16 yaşındaki genç kadın baloya onunla katıldı! Görenler inanamadı

14 yaşında hamile kalan ve bir erkek bebek dünyaya getiren İngiltere, Ipswich'ten Ashleigh Hazelton, doğumdan sonra okula dönmüş ve eğitim hayatına başarıyla devam etmişti. Mezuniyeti için hazırlanan Hazelton'a baloda, bir yaşındaki oğlu Lorenzo eşlik etti. İkili, baloya katılan herkesi şoke etti ve büyük coşkuyla karşılandılar.

ANNELİKTE DE ÖĞRENCİLİKTE DE BAŞARILI

Asleigh, doğumun ardından hem bir anne olarak hem de bir öğrenci olarak büyük bir başarı gösterdi. Doğumdan 6 hafta sonra okula dönen ve eğitimini başarıyla tamamlayan genç kadın şimdi üniversitede kamu hizmetleri eğitimi alarak bir itfaiyeci olmayı hedefliyor.

SÜRPRİZ OLDU

Baloya oğluyla katılmasının herkes için sürpriz olduğunu anlatan Asleigh, bunun onun için çok özel ve duygusal bir gün olduğunu söyledi. Arkadaşlarının, velilerin ve öğretmenlerinin pozitif tavrının kendisini çok mutlu ettiğini anlatan genç kadın, destek görmekten duyduğu mutluluğu anlattı.



