HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 yaşındaki genç kız feci şekilde can vermişti! Her şeyi itiraf etti

16 yaşındaki genç kız feci şekilde can vermişti! Her şeyi itiraf etti

03.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de eğlenmek için gittikleri evde İkra Nur Türksoy'un (16) kafasından av tüfeği ile vurularak ölümüne neden oldukları suçlamasıyla Berat A. (17) ve Osman Ç. (16) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Berat A.'nın ifadesinde "Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dediği öğrenildi.

16 yaşındaki genç kız feci şekilde can vermişti! Her şeyi itiraf etti

Olay, 17 Ağustos gecesi İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

f389038bbfb1799e481f9b092c8deb71

'İKRA NUR'U HİÇ TANIMAZDIM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıkların 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Berat A. "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra da tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Benim de elim bir anda tetiğe gitti. Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dedi.

7a873ec56c254422c41673fddd94fcf2

OSMAN TAHLİYE OLDU

21 Ekim'de tahliye edilen Osman Ç.'nin ise savcılığa verdiği ilk ifadesinde, İkra Nur'u ilk kez gördüğünü, bir kız arkadaşını tanıştırdığını, olay sırada duşta olduğunu, bu sırada silah sesi duyduğunu, çıkınca Berat'ın kaçtığını görünce kendisini de evden ayrıldığını söylediği iddianamede yer aldı. Sanıklar, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

DHA

Kan donduran olay! Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdüKan donduran olay! Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...Cilt bakımında bu hatalara dikkat! Bu ürünleri birlikte kullanmayın...
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçtiErdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Çilingir sofrası kurup alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

Çilingir sofrası kurup alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.