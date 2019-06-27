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16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran'da kayboldu. Ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptıktan yaklaşık 5 saat sonra genç kızın Bağcılar’da bulunan bir inşaatın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

İstanbul Bahçelievler’de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı 'arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı.

ARANIRKEN İNTİHAR ETTİ

Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekilller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.

İNTİHARINI DA ÇİZMİŞ

Öte yandan genç kızın intiharını da çizip dolabına yapıştırdığı ortaya çıktı.

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İSTİSMAR MESAJLARI

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yönde soruşturmasını sürdürürken, genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara uğradığı yönünde mesajlar attığı iddiası üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mesajlar doğrultusunda bir yakınını gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu kişinin genç kıza cinsel istismarda bulunup bulunmadığı ise Adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

16 yaşındaki S.G.,'nin bıraktığı mektupta ise, "Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Kısacası annemi hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım. Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu. Geceleri sabahlara kadar sessizce ağlıyordum. Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin beni kurtarsın diye. Lise 1'e başladığımda ise abilerim geldi. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz. hiç mi gülmez. Ben hep ağladım. Gerçek annemin suratını hiç hatırlamıyorum" yazdığı öğrenildi.

"BİRÇOK KEZ ÖLMEK İSTEDİM"

Genç kız mektubunda birçok kez ölümü de denediğini yazarak, "Birçok kez ölümü denedim. Bileklerimi kesmek, karnıma bıçak saplamak gibi. Ancak yapamadım. Yüksek bir yer arıyorum. Eğer bulursam canıma kıyacağım. Ama ne olursa olsun üvey annemi de seviyorum. Bir de şu var. Babam çok iyi biri. Annem neden babamı terk etti onu da anlamış değilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar istanbul Bahçelievler

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