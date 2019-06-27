16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki S.G.,'nin bıraktığı mektupta ise, "Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Kısacası annemi hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım. Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu. Geceleri sabahlara kadar sessizce ağlıyordum. Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin beni kurtarsın diye. Lise 1'e başladığımda ise abilerim geldi. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz. hiç mi gülmez. Ben hep ağladım. Gerçek annemin suratını hiç hatırlamıyorum" yazdığı öğrenildi.

"BİRÇOK KEZ ÖLMEK İSTEDİM"



Genç kız mektubunda birçok kez ölümü de denediğini yazarak, "Birçok kez ölümü denedim. Bileklerimi kesmek, karnıma bıçak saplamak gibi. Ancak yapamadım. Yüksek bir yer arıyorum. Eğer bulursam canıma kıyacağım. Ama ne olursa olsun üvey annemi de seviyorum. Bir de şu var. Babam çok iyi biri. Annem neden babamı terk etti onu da anlamış değilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

