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16 yaşındaki genç kızın sır ölümü

30.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 16 yaşındaki genç kız, babasının yaşadığı binanın çatısından aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

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Gaziantep’te 16 yaşındaki genç kız, babasının yaşadığı binanın çatısından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 334 numaralı sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan ve annesiyle yaşayan 16 yaşındaki Rümeysa Sena Kara, elinde aile üyelerinin bulunduğu fotoğrafla öğle saatlerinde babasının yaşadığı binaya geldi. O esnada dairesinde bulunan babasının yanına gitmeyen genç kız, binanın çatısına çıktı. Genç kız, bir süre sonra elindeki aile fotoğrafıyla beraber beş katlı binanın çatısından şüpheli bir şekilde aşağı düştü.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Sesleri duyan bina sakinleri ve vatandaşları olay yerine koştuktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı, aile sinir krizi geçirdi
Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslim edilmesi sırasında genç kızın ailesi sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

Komşuları ve mahalle sakinleri o anları anlattı
Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan bina sakinleri ve komşuları, sesleri duyarak aşağıya indiklerini ve genç kızı aşağıda kanlar içerisinde gördükleri belirtti. Sonrasında polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdiklerini ve sağlık ekiplerinin genç kızın hayatını kaybettiğini belirlediğini ifade etti. Komşuları ise genç kızın babasının evine girmeden direkt çatıya çıktığını ve sonrasında ise aşağıya düştüğünü vurgulayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ve cenazenin yanında genç kızla ablasının bir arada olduğu bir fotoğrafın bulunduğunu söyledi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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