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16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 00:01 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, B.A. (16), tartıştığı Alp Can Gülçiçek'i (24) sokak ortasında bıçakladı. Çok sayıda bıçak darbesi ile yaralanan Gülçiçek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli B.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı!

Olay, saat 22.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan B.A. ile Alp Can Gülçiçek sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. B.A., yanında bulundurduğu bıçağı Gülçiçek'in vücuduna ardı ardına sapladı. Vücudunun 4 yerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gülçiçek kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçakla dehşet saçan B.A. ise hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülçiçek'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Gülçiçek, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Gülçiçek, Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Gülçiçek'in bıçaklandığını duyan yakınları hastaneye akın etti. Burada ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili başlıttığı soruşturma kapsamında, B.A. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, Gülçiçek’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bıçaklı saldırı sonrası bölgeden kaçan B.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA-İHA)

16 yaşındaki genç, sokak ortasında dehşet saçtı: 1 yaralı

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