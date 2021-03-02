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16 yaşındaki gencin 12’nci kattan düşmesi kamarada

02.03.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir sitenin 12’nci katından düşen 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt’ta bir sitenin 12’nci katından düşen 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Pencere kenarında müzik dinleyen gencin elinden kayan cep telefonu tutmak istediği esnada dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.
Olay, dün 14:30 sıralarında Gökevler Mahallesi 550 sokakta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, evde tek olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İsmail Ababey, 12’nci katta bulunan evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yerde kanlar içinde kalan genç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ababey’in, düştüğü sırada kulağında kulaklık olması ve cep telefonuyla birlikte yere düşmesini değerlendiren polis ekipleri, elinden kayan cep telefonunu tutmak istediği esnada düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.
Öte yandan 12’nci kattan düşerek hayatını kaybeden Ababey’in düşme anı ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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