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16 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

İzmir’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken 103 promil alkollü sürücünün kullandığı aracın kendisine çarpmasıyla hayatını kaybeden lise öğrencisi Bora Aşçılar’ın ölümüne ilişkin davada yargılanan sürücü, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.İzmir’in Konak ilçesinde 24 Mart 2017’de, Göztepe Vapur İskelesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bora Aşçılar’a kullandığı araçla çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sürücü Mehmet Emrah Kurtoğlu’nun yargılanmasına devam edildi.İzmir 27.

İzmir’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken 103 promil alkollü sürücünün kullandığı aracın kendisine çarpmasıyla hayatını kaybeden lise öğrencisi Bora Aşçılar’ın ölümüne ilişkin davada yargılanan sürücü, 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı.
İzmir’in Konak ilçesinde 24 Mart 2017’de, Göztepe Vapur İskelesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Bora Aşçılar’a kullandığı araçla çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sürücü Mehmet Emrah Kurtoğlu’nun yargılanmasına devam edildi.
İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Emrah Kurtoğlu katılmazken, taraf avukatlarıyla ölen lise öğrencisinin babası Rıfat Osman ve annesi Hayal Aşçılar salonda hazır bulundu.
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini söyleyen acılı baba Rıfat Osman Aşçılar, “Arkanızda ‘Adalet mülkün temelidir’ yazıyor. 16 yaşındaki oğlum, 103 promil alkollü, frene dahi basmayan, olay anında cep telefonu ile konuşan bir sürücü tarafından öldürüldü. Türkiye’de yılda 7 bin 457 kişi ölüyor. Bilirkişi olarak atanan A.A. isimli polis memuru KHK ile polislikten ihraç edilmiştir. Benim 16 yaşındaki oğlumun alacağı nefesler bir teröristin eline bırakılamaz. Alınan raporları yeterli bulmuyorum. Davanın yeniden görülmesini istiyorum” dedi.

“Evladımı çok özlüyorum”
Bora’nın annesi Hayal Aşçılar ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, “788 gündür oğlum yanımızda yok. Evladımı çok özlüyorum. Bora geri gelmeyecek. Benim oğlum 103 promil alkollü trafiğe çıkan birisi tarafından öldürülmesi hak etmedi. Sürücü aynı zamanda arabadaki 4 yaşındaki çocuğunu da hiçe sayan bir babadır. Vereceğiniz kararla acımızı hafifletmenizi istiyorum. İbretlik bir ceza verin. Başka Boralar ölmesin” diye konuştu.
Alınan raporları yeterli bulan hakim, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vererek, tutuksuz sanık Mehmet Emrah Kurtoğlu’na “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Verilen cezada indirim yaparak 2 yıl 9 ay 10 güne düşüren hakim, sanığın bu süre boyunca ehliyetine el konulmasına hükmetti.

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