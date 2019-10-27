16 yaşındaki gencin sır ölümü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Atatürk Viyadüğü’nün altında 16 yaşında bir gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi Kurudere mevkii Atatürk Viyadüğü altında mantar toplamak için dolaşan vatandaşlar tarafından erkek ceseys bulundu. Vatandaşların polise ve sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Jandarma yaklaşık 60 metre yükseklikten düşen kişinin 16 yaşındaki Nurdağı nüfusuna kayıtlı İbrahim Ethem Sönmez olduğunu belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından gencin cesedi önce Nurdağı Devlet Hastanesi morguna, sonrasında otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

