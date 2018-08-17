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16 yaşındaki Gizem intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Gizem K. (16), ailesiyle beraber yaşadığı evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

16 yaşındaki Gizem intihar etti

Olay, öğle saatlerinde, Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete gitmesiyle yalnız kalan Gizem K., evdeki tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Gizem K.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Olayı duyarak, eve gelen yakınları, genç kızın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu aile fertleri, Gizem K.'nin intihar ettiği tabancanın kime ait olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, intihara ilişkin polis, soruşturma başlattı.

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intihar çocuk intihar Gaziantep

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