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16 yaşındaki Gizem, tabancayla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Gizem K.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te Gizem K. (16), ailesiyle beraber yaşadığı evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete gitmesiyle yalnız kalan Gizem K., evdeki tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Gizem K.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olayı duyarak, eve gelen yakınları, genç kızın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu aile fertleri, Gizem K.'nin intihar ettiği tabancanın kime ait olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, intihara ilişkin polis, soruşturma başlattı.

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