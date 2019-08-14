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16 Yaşındaki İklim Aktivisti Greta Thunberg Amerika'ya Yelken Açtı

14.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

İsveçli genç iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg, New York’ta Birleşmiş Milletler’de yapılacak iklim zirvesine katılmak üzere okyanusa açıldı. Thunberg, uçak yakıtlarının çevreye fazlasıyla zarar verdiği gerekçesiyle, Avrupa'dan Amerika'ya seyahatini deniz yoluyla yapıyor

16 Yaşındaki İklim Aktivisti Greta Thunberg Amerika'ya Yelken Açtı

İsveçli genç iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg, New York’ta Birleşmiş Milletler’de yapılacak iklim zirvesine katılmak üzere okyanusa açıldı.

Yaklaşık bir yıl önce, İsveç parlementosu önünde, hükümetin iklim değişikliği konusunda adım atması için her Cuma okulu asarak grev yapan Greta, tüm dünyadaki gençlere örnek olmuştu.

Thunberg, İngiltere’nin Plymouth kentinde Amerika’ya yelken açmadan önce basına konuştu. Genç aktivist, uçak yakıtlarının çevreye zarar verdiği gerekçesiyle seyahat için uçak kullanmıyor. Greta, okyanus ötesine 18 metrelik yarış yelkenlisi Maliza II isimli tekneyle geçiyor.

Yelkenli elektrik ihtiyacı için güneş panelleri ve sualtı türbiniyle donanımlı. Yelkenlide tuvalet ve duş imkanı yok. Mutfağın da olmadığı yelkenlide dondurularak kurutulmuş yiyecekler tüketilecek.

Basın önüne “Bilimin Arkasında Birleşin’ sloganı yazılı siyah yağmurluğula çıkan Greta Thunberg’e herkesin bir yelkenliye erişiminin olmadığı dünyada okyanus ötesi ulaşımı nasıl yapmalarını tavsiye ettiği soruldu.

Greta, “Ben hiç kimseye ne yapıp yapmamalarını söylemiyorum. Ben yelkenliyle okyanus ötesine geçmeyi sadece kendim yapmak istediğim için yapıyorum ve ben dünyada bunu yapabilecek çok az kişiden biriyim. O yüzden bunu başarmak şansını kaçırmamalıyım” diyerek yanıt verdi.

İklim değişikliği konusundaki protestolarını okulu asma grevi yapmaya başladıktan sonra duyurabildiğini ifade eden Thunberg, yaratıcı protesto yöntemlerinin ne kadar etkili olabildiğini anladığını söyledi.

ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çeken Başkan Donald Trump’la görüşmeyi daha önce vakit kaybı olarak yorumlayan genç aktivist, “Başkan Trump’ı bu konuda ikna etmiş hiç kimse tanımıyorum, ben de çok özel biri değilim. Herkesi ikna edemem. Benimle ya da iklim için okulu asarak grev yapan genç ve çocuklarla konuşmak yerine, bilim insanları ve uzmanlarla konuşmalılar” diye konuştu.

Greta, Amerika kıtasına yolculuğu için bu yıl okula ara verdi. Amerika kıtasından Avrupa’ya nasıl geri döneceğini ise henüz bilmediğini söyledi.

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