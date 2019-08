16 Yaşındaki İklim Aktivisti Okyanusu Aştı

İklim değişikliğine karşı başlattığı protestolarla dünyada sembol haline gelen 16 yaşındaki İsveçli genç eylemci Greta Thunberg, yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu’nu aşarak New York’a ulaştı.

Thunberg’in çevre dostu yelkenlisi bugün New York’un Brooklyn bölgesindeki Coney Island limanına demir attı. Thunberg, güneş panelleriyle elektrik üreten ve su altı türbinleri bulunan yaklaşık 18 metrelik bir yat olan Malizia II ile New York’a ulaştı.

Greta Thunberg, New York’ta Birleşmiş Milletler’de yapılacak iklim zirvesine katılmak üzere okyanusa açılmıştı.

Thunberg'in hiçbir karbondioksit gazı salmayan teknesiyle yaptığı yolculuk yaklaşık iki hafta sürdü. 14 Ağustos’ta Malizia II isimli yelkenliyle İngiltere’nin Plymouth kentinden demir alan genç eylemci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York’un Coney Island limanına demir attıklarını, teknede gümrük ve pasaport işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Thunberg, New York’ta gelecek ay yapılacak İklim Zirvesi’ne katılacağını ancak yaktığı yakıtla atmosferde karbon kirliliğine katkıda bulunan bir uçakla seyahat etmek yerine özel bir tekneyle New York’a gideceğini açıklamıştı. Thunberg, bir yıl önce, İsveç Meclisi önünde, hükümetin iklim değişikliği konusunda adım atması için eylem başlatmış, bu eylemlerini düzenli olarak her Cuma günü düzenlemişti.