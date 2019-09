16 Yaşındaki İklim Değişikliği Aktivisti Çevreci Eylemlerini New York’ta Sürdürüyor

İsveçli iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg eylemlerini New York’ta sürdürüyor. Thunberg New York’ta düzenlenen birçok etkinliğe katılıyor. Küçük aktivist New York’ta hayranları tarafından çok büyük bir ilgiyle izleniyor ve katıldığı tüm etkinliklerde ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

16 yaşındaki aktivist İngiltere’nin Playmouth kentinden çevre dostu yelkenlisiyle 74. BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında düzenlenecek ‘İklim Değişikliği Zirvesi’ne’ katılmak için yaklaşık on gün önce New York’a gelmişti.

New York’ta binlerce kişinin karşıladığı Thunberg’in 18 metrelik yatı Malizia II’yi, BM’de ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ kapsamında yer alan 17 hedefi simgeleyen 17 ayrı yatla karşılamıştı.

Thunberg, New York’a ulaşmasından iki gün sonra ilk geleneksel cuma günü okul grevi eylemini BM binası önünde yaptı. Thunberg’in her cuma gerçekleştirdiği “Fridays For Future” adını verdiği okul grevine Amerikalı öğrenciler de katıldı.

Thunberg, Cuma okul grevi eylemlerinin ikincisini de dün BM binası önünde gerçekleştirdi. Thunberg’in eylemine bu kez katılım havanın yağışlı olmasına rağmen bir öncekine göre daha da fazlaydı.