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16 yaşındaki kayıp Burak’tan iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Antalya’da arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Burak, İzmir’de bulundu.Antalya’da Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.

Antalya’da arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan ve 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Burak, İzmir’de bulundu.
Antalya’da Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk’tan Cuma günü saat 14.00’ten beri haber alınamıyordu. Burak’ın babası Emin Yumuk (39) ve üvey annesi Nazmiye Yumuk (36) emniyet güçleriyle birlikte aranmadık yer bırakmadı. Okulda bir arkadaşıyla tartıştıktan sonra ortadan kaybolduğu bilinen Burak, son olarak bir arkadaşı tarafından bisikletiyle Beykonak’ta görüldü.

Otostopla gitmiş
Gün geçtikçe Burak’ın hayatından endişe duymaya başlayan aileye dün akşam saatlerinde İzmir polisinden müjdeli haber geldi. Burak’ın ortadan kaybolduğunu televizyon haberlerinde gören dikkatli bir polis, sokakta rastladığı Burak’a kimliğini sordu ve şüpheli cevaplar aldı. Ardından Burak, Antalya Kumluca’daki ailesinin yanından kaçtığını, otostop ile İzmir’e geldiğini itiraf etti. İzmir Emniyet yetkilileri, Burak’ın Kumluca’daki ailesini aradı. Çocuklarını Çocuk Şube’ye teslim ettiklerini, gelip almalarını söyledi.
Haberi alan Burak’ın babası Emin Yumuk, "İzmir’de hiçbir tanıdığımız yok. Ne amaçla, nasıl İzmir’e gitmiş bilmiyoruz. Polise otostopla gittiğini söylemiş. ’Gelin çocuğunuzu teslim alın’ dediler. Sabah gidip çocuğumuzu alıp Antalya Kumluca’ya getireceğiz" dedi.

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