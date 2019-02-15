16 yaşındaki kız annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, annesine şiddet uygulayan babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Kurtalan ilçesi Sümer Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Veysi S. bugün öğlen saatlerinde eşiyle tartıştıktan sonra şiddet uyguladı. Evde bulunan 16 yaşındaki S.S., pompalı tüfeği alarak annesine sürekli şiddet uygulayan babasına kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Veysi S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum