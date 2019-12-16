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16 yaşındaki kız başından ve karnından vurulmuş halde yol kenarında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:17 | Son Güncelleme

Antalya’da jandarma ekipleri yol kenarında başından ve karnından vurulmuş halde 16 yaşında bir kız buldu.

16 yaşındaki kız başından ve karnından vurulmuş halde yol kenarında bulundu

Antalya’da jandarma ekipleri yol kenarında başından ve karnından vurulmuş halde 16 yaşında bir kız buldu. Hayati tehlikesi bulunan genç kız tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi kır mevkinde jandarma ekipleri yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. İhbarın üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kızın 16 yaşındaki Rumeysa Aktur olduğu belirlendi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak olayın şüphelisinin H.İ.S. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, H.İ.S.’yi dün akşam saatlerinde Manavgat Eski Hisar Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
4 ay önce öz ağabeyini de aynı bölgede yaraladığı belirlenen H.İ.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.
Diğer taraftan olayın işlendiği otomobilde H.İ.S.’nin yanı sıra bir erkek ve bir kadın 2 kişinin daha olduğu, jandarma tarafından olayın ardından gözaltına alınan iki kişinin ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

16 yaşındaki kız başından ve karnından vurulmuş halde yol kenarında bulundu

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