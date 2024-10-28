HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 16 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğraflarını çekiyordu! Sapığı vatandaşlar böyle yakaladı

16 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğraflarını çekiyordu! Sapığı vatandaşlar böyle yakaladı

28.10.2024 19:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da bir kafede gizlice 16 yaşındaki kız çocuğunun fotoğraflarını çeken bir şahıs müşteriler tarafından fark edildi. Müşteriler ile sapık şahıs arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Şahıs darbedilerek polise edildi.

16 yaşındaki kız çocuğunun gizlice fotoğraflarını çekiyordu! Sapığı vatandaşlar böyle yakaladı

Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti.

Q1

MÜŞTERİLER SAPIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö., ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı.

Q2

YAKALANIP DARBEDİLDİ

Şüphelilerden T.Ö. kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı.

QQ3

Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisin kaçan H.M.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sapık Bayrampaşa
En Çok Okunan Haberler
Derbiye saatler kala karar! Kadroya alınmadı, tesisleri terk etti

Derbiye saatler kala karar! Kadroya alınmadı, tesisleri terk etti

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: "Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ açıklaması: "Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık"

Arslan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Defterindeki notlar dikkat çekti

Arslan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Defterindeki notlar dikkat çekti

Esenler'de çakarlı araç kullanan kişi kendini polis olarak tanıttı! Şüpheli ve arkadaşları gözaltına alındı

Esenler'de çakarlı araç kullanan kişi kendini polis olarak tanıttı! Şüpheli ve arkadaşları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.