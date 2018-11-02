16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 10 tutuklama

Tayfur KARA/ ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Ş.Y. (16) isimli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki sorgularından sonra serbest bırakılırken, 10'u mahkemece tutuklandı. İlçede oturan Ş.Y., geçen hafta polis merkezine giderek kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 14 kişi hakkında şikayette bulundu. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında önceki gün 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, polise verdiği ifade sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. 10 kişi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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