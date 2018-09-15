16 yaşındaki kıza çıplak fotoğrafla şantaj iddiası

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki B.A.'ya çıplak fotoğrafla şantaj yapıp ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan A.A. (20) suç vasfının değişme ihtimali göz önünde tutularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda iddiaya göre B.A., evden kaçtı. Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş olduğu A.A., ile buluşan B.A., Bartın iline arkadaşlarının yanına gideceğini, otobüsü kaçırdığını ve kalacak yerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine A.A., B.A.’yı babaannesinin de oturduğu evin alt katına götürdü. Burada geceyi birlikte geçiren ikili, bir gün sonra B.A.’nın Bartın’a gitmesiyle ayrıldı. B.A., olaydan yaklaşık 2 hafta sonra A.A.’nın kendisine sosyal medya üzerinden gönderdiği çıplak fotoğrafları göstererek ‘Benimle ilişkiye girmezsen bunları ailene gösteririm’ dediğini ve zorla ilişkiye girdiğini ileri sürerek A.A.’dan şikayetçi oldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla A.A., polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Davanın ilk duruşması Zonguldak 1’inci Ağır Ceza mahkemesinde dün görüldü. Tutuklu sanık A.A., mahkemede verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Sosyal medya üzerinden tanıştık. Birbirimize fotoğraf attık. O bana kafası gözükmeyen çıplak fotoğraflarını da gönderdi. Bir süre konuşmadık. Bir süre sonra beni aradı buluşmak istediğini ve Zonguldak’ta olduğunu söyledi. Buluştuğumuzda yanında valizi olduğunu gördüm. Bartın’a gideceğini ve otobüsü kaçırdığını geceyi geçirecek yerinin olmadığını belirtti. Ben de bunun üzerine sokakta kalmasın diye hava kararınca babaannemin evinin alt katındaki boş yere götürdüm. Orada geceyi birlikte aynı koltukta geçirdik. Zaten yatacak başka yer de yoktu. Ancak ilişkiye girmedik" dedi.

Bunun üzerine hakim, ‘Aynı yatakta yattınız ancak aranızda hiçbir şey geçmedi öyle mi? Burada adli rapor da var buna ne diyeceksin?’ diye sordu. Sanık A.A., “Ben uyudum. Onun telefonu yoktu zaten. Benim telefonumu alarak gece geç saatlere kadar Bartın’daki arkadaşıyla mesajlaştı. Aramıza kesinlikle cinsel birleşme olmadı" dedi.

Sanık A.A.’nın avukatı mahkeme heyetine sunduğu delillerde mağdurenin sık sık evden kaçtığını ve aynı şekilde 3 davasının daha bulunduğunu, raporun ise aynı dosyalarda da aynı şekilde mevcut olduğunu, mağdurenin Bartın’a gittikten 2 hafta sonra şikayette bulunduğunu belirterek, “B.A., Bartın’da başka bir erkek arkadaşının evinde kalırken, o evdeki annenin polisi arayarak ihbar etmesi üzerine bulundu. Ayrıca B.A.’nın aynı şekilde 3 davası daha var ve bahse konu rapor bu dosyalarda da var. İlk cinsel deneyimini bu davalardan birindeki ifadesinde başka bir kişiyle yaşadığını söylemiştir" savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından suça ilişkin delillerin değişmesini ve sanığın kaçma durumunun bulunmamasını göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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