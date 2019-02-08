HABER

16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 3 yıl sonra yakalanan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 21:08 | Son Güncelleme

Samsun’da yaklaşık 3 yıl önce öldürülen ve fındık bahçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde cesedi bulunan 16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Acıklı Mahallesi’ndeki jandarma sorumluluk bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce meydana geldi.

16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 3 yıl sonra yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da yaklaşık 3 yıl önce öldürülen ve fındık bahçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde cesedi bulunan 16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Acıklı Mahallesi’ndeki jandarma sorumluluk bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zekiye Keskin, 8 Mayıs 2016 tarihinde kayıplara karıştı ve annesi Gülizar Keskin 3 gün sonra kızının kayıp olduğuna dair jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Anne Gülizar Keskin de kızının kayıp olmasının ardından bir ay sonra hayatını kaybetti. Zekiye Keskin’in cesedi ise yabani hayvanlarca parçalanmış şekilde olaydan yaklaşık 3 ay sonra 6 Ağustos 2016 tarihinde bahçe sahibi tarafından bulundu.
Aradan geçen zaman içinde Zekiye Keskin’in ölümü faili meçhul kaldı. Kesin ölüm sebebi de bir türlü tespit edilemedi. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul cinayet dosyasını jandarmadan alarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Cinayet Bürosu ekipleri, 2018 Ekim ayında dosyayı teslim alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda kişinin kan örnekleri alındı. Öldürülen kızın çantasında bulunan rujunda ise bir erkeğe ait DNA örneği tespit edildi. Cinayet Bürosunda kurulan özel ekip yaptıkları araştırma, teknik ve fiziki takip sonucu Zekiye Keskin’in ölümüyle ilgili Y.D.’yi (36) Samsun’un Çarşamba ilçesinde, F.D.’yi (34) Ayvacık ilçesinde ve E.A. (30) adlı kadını ise Ordu’nun Altınordu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla bağlantıları olan Y.E.I.’nin (24) hırsızlık suçundan Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunduğu ve Ü.K. isimli şahsın da başka bir suçtan Erzincan cezaevinde hükümlü olduğu ortaya çıktı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Y.D., F.D. ve E.A. ’cinayet ve suç delillerini gizlemek’ suçlarından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.D. ve E.A. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla bağlantısı olup hırsızlık suçundan gözaltında bulunan Y.E.I.’nın ise hem hırsızlık hem de cinayet olayıyla ilgili yarın Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Kiraladığı otomobilleri satışa çıkardı, 70 kişiyi 150 bin TL dolandırdı, tutuklandıKiraladığı otomobilleri satışa çıkardı, 70 kişiyi 150 bin TL dolandırdı, tutuklandı
Karabük’te trafik kazası: 4 yaralıKarabük’te trafik kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Fiyatlarda düşüş başladı!

Fiyatlarda düşüş başladı!

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.