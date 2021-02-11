HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 yaşındaki kızını bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı

16 yaşındaki kızını bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı

11.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
16 yaşındaki kızını bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki kızın sokak ortasında bıçaklayan babanın, olayı kızının sürekli kaldığı yetiştirme yurdundan kaçmasından dolayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki kızın sokak ortasında bıçaklayan babanın, olayı kızının sürekli kaldığı yetiştirme yurdundan kaçmasından dolayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Boğazından bıçaklanan kızı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen baba ise ‘pişmanım’ dese de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Oktay U., sokakta karşılaştığı kızı ile tartıştıktan sonra çıkan arbede de kızını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Oktay U., tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanarak polise teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

“Kızımın söylediklerine öfkelendim”
Oktay U., mahkemedeki ifadesinde ise pişman olduğunu belirterek, kızının Afyonkarahisar’daki yetiştirme yurdunda (sevgi evi) kaldığını, ancak oradan sürekli kaçtığını öne sürdü. Yine kaçtığı o gün Sandıklı’da tesadüfen kızını gördüğünü ve bir süre tartıştıktan sonra kızının söylediklerine öfkelenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne süren baba Oktay U., ayrıca kızını öldürmek gibi bir kastının olmadığını da belirtti.

Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu
Öte yandan, Oktay U.’nun kızını bıçakladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde bavul olan H.U., babası ile birlikte kaldırımda yürürken, baba bir anda kızına saldırıyor. İkili arasında birkaç saniye arbede yaşanırken, baba daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı kızına rastgele sallamaya başlıyor ve kızını boğazından bıçaklıyor.

16 yaşındaki kızını bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandıSamsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor! Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

Kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı! İfadesi 'pes' dedirtti

5 ilde sahte para transferi dolandırıcılığı! Dikkat çeken '17.00' detayı

Vatandaşları böyle dolandırmışlar! Dikkat çeken '17.00' detayı

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

İstanbul’da 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Seçkin Gözlemci Günü'nde nefes kesen Kış 2021 Tatbikatı!

Çanakkale açıklarındaki Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarındaki gemide yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.