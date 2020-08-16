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16 yaşındaki Mahmut her yerde aranıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 5 gün önce ayrılan ve bir daha dönmeyen Mahmut Çapıt (16), her yerde aranıyor. Cep telefonunu da evde bırakan Çapıt’ın, sadece kimlik kartını yanına aldığı öğrenildi.

16 yaşındaki Mahmut her yerde aranıyor!

Cihanbeyli ilçesi Taşpınar Mahallesi’ndeki evlerinden, geçen çarşamba gecesi yanına kimlik kartını alarak ayrılan Mahmut Çapıt’tan bir ize rastlanmadı. Ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan Çapıt’ın, yanına cep telefonunu da almadığı öğrenildi.

AGRESİF TAVIRLAR SERGİLİYORDU

Aileye Mahmut’un Ankara’da görüldüğü ihbarı geldi ancak yeri hala belirlenemedi. Jandarmaya bilgi veren Mahmut Çapıt’ın ailesi, çocuklarının sık sık bilgisayar oyunları oynadığını, son dönemde de agresif tavırlar sergilediğini söyledi.

Jandarma ve polis ekiplerinin Mahmut Çapıt’ı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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